Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Kerkez, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederken adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine inşa edilmiş çağdaş bir devletin temellerini de atmıştır. Atatürk'ün ilke ve düşünceleri bizlere adaletin rehberliğinde aydınlık bir geleceğe yürümenin yolunu göstermeye devam etmektedir. Ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."