Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk’ü Anma Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadelere karşı olduklarını belirtti. Erdoğan ayrıca, "Olmaz denilen, 'yapamazsınız' dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Cumhuriyet'e hizmet nasıl olur 23 senede defalarca ortaya koyduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen anma töreninde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimizin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zorluklarla ve engellerle mücadelenin ardından yeni Türkiye'nin temellerini atmıştır.  Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar, zahirde tezat içinde görünmekle birlikte, esasında aynı amaca hizmet etmektedir." dedi.

Erdoğan, "Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak millete düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de karşıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tanklarımız, toplarımızla dünyaya rekabet fişeği attık. Şimdi her karışında devasa yatırımlarımız ve eserlerle Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Olmaz denilen, 'yapamazsınız' dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Cumhuriyet'e hizmet nasıl olur 23 senede defalarca ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Tam da Gazi'nin hayalini kurduğu şekilde, 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda dünya ile rekabet edebilir hale getirdik. İnşallah daha uzun yıllar Türkiye için çalışacağız, ülkemize hizmet ve eser üreteceğiz, ülkemizi her alanda hedefleriyle buluşturacağız" diye konuştu.

