Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan '10 Kasım' mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda,

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve değerlerimizi muhafaza ederek geleceğe taşımayı ihmal edilemez bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla Başkanlığımız, medeniyet mirasımızı yarınlara taşımak adına devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla çalışmaya devam etmektedir" denildi.