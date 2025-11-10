Futbol hakemlerine bahis operasyonunda 18 kişi adliyeye sevk edildi

Futbol hakemlerine bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" iddiası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 19 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Başsavcılık koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli’ndeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.