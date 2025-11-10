BIST 10.890
DOLAR 42,23
EURO 48,86
ALTIN 5.539,96
HABER /  SPOR

Futbol hakemlerine bahis operasyonunda 18 kişi adliyeye sevk edildi

Futbol hakemlerine bahis operasyonunda 18 kişi adliyeye sevk edildi

Futbol hakemlerine bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" iddiası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 19 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Başsavcılık koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli’ndeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emenike'den olay olan aslan göndermesi! Galatasaray'ın yenildiğini görünce acımadı
Emenike'den olay olan aslan göndermesi! Galatasaray'ın yenildiğini görünce acımadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız
CHP'nin mutlak butlan davası! Gerekçeli karar açıklandı soyut ve delilsiz
CHP'nin mutlak butlan davası! Gerekçeli karar açıklandı soyut ve delilsiz
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
MEB'in 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği iddiası! DMM'den açıklama
MEB'in 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği iddiası! DMM'den açıklama
İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'a ne olacak! Fenerbahçe'den maç biter bitmez açıklama geldi
İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'a ne olacak! Fenerbahçe'den maç biter bitmez açıklama geldi
Bodrum merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Bodrum merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Sındırgı'da deprem fırtınası! Üç ayda 15 bin deprem, uzman isimden korkutan açıklama
Sındırgı'da deprem fırtınası! Üç ayda 15 bin deprem, uzman isimden korkutan açıklama
Mersin'de 7 milyar 665 milyon liralık çeteye operasyon
Mersin'de 7 milyar 665 milyon liralık çeteye operasyon
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ekim'de 52,4 oldu
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ekim'de 52,4 oldu
Alperen Şengün formunu sürdürüyor son hedef Milwaukee Bucks
Alperen Şengün formunu sürdürüyor son hedef Milwaukee Bucks
Karsan ABD'deki projeler için harekete geçti
Karsan ABD'deki projeler için harekete geçti