BIST 117.749
DOLAR 6,86
EURO 7,83
ALTIN 398,74
HABER /  POLİTİKA
ADV Kurban Rahmettir

Bekir Pakdemirli duyurdu: 2 arkadaşımız şehit olmuştur

Demirören Haber Ajansı

İZMİR’in Tire ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için giden arazöz kaza yaptı. Arazözün içerisinde bulunan 2 görevlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Abone ol

İlçeye bağlı Çayırlı Mahallesi yakınında bulunan bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazözün müdahale ettiği yangının ilerlemesi durdurularak kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangına müdahale etmek için giden ekip aracı kaza yaptı
Öte yandan bölgedeki yangına müdahale etmek için hareket halinde olan arazözün Belevi yolunda kaza yaptığı belirtildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı araçta bulunan sürücü Nurullah Akbaş ve araç içerisinde bulunan Ali Yılmaz adlı işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ayrıca Sedat Sagun ve Mustafa Genç isimli işçilerin de yaralandığı ve Torbalı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıkları belirtildi.

''2 arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız yaralanmıştır''
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''İzmir Tire’deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.''

SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 'Man Adası' iddiaları için Erdoğan ve yakınlarına tazminat ödeyecek
Sevgilisinin evine çilingirle giren adam hayatının şokunu yaşadı!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Seviyesiz yüzsüz yaş tahtaya bastı
İstanbul'da dehşet! TEM kenarında poşet içerisinde ceset parçaları bulundu
İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı sonrası MSB'den açıklama
İstihdam Kalkanı Paketi sonbahara kaldı! Meclis'e 'Mini paket' geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Kredi kartıyla kurban kesilir mi Diyanet taksitle kurbanlık alınır mı?
PFDK'dan Volkan Demirel'e maske takmama cezası
Can Dündar'ın evini satın aldığı iddia edilen avukatların FETÖ davasında karar
Yerel basından şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor'a sert eleştiriler
BİLSEM sınav sonuçları 2. sınıf açıklandı mı MEB
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı İstanbul Vali Yardımcılığına atandı
Yorumlar