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Sevgilisinin evine çilingirle giren adam hayatının şokunu yaşadı!

İSTANBUL'da sevgilisiyle tartışan genç adam kız arkadaşı kapıyı açmayınca eve çilingirle girdi. Erkek arkadaşını evde gören genç kadın ise yaşadığı şok karşısında karakola giderek şikâyetçi oldu. Sevgilisinin evine habersiz giren genç adam hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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 İstanbul'da 24 yaşındaki İklim Ö., 32 yaşındaki Ahmet D., ile sevgiliydi. 6 Ağustos günü tartışan çift akşam saatlerine kadar iletişim kurmadı. Bu duruma içlenen Ahmet D., genç kadının ikametine gitti. Genç kadın kapıyı açmayacağını söyleyerek uyumaya devam etti ve sevgilisinin telefonlarını açmadı.

Çilingire 'kız arkadaşımdan haber alamıyorum' dedi

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, uzun süre kız arkadaşından haber alamayan Ahmet D., iddiaya göre İklim Ö.'nün mahallesinde bulunan çilingirciye giderek yardım istedi. Ahmet D. çilingire kız arkadaşından haber alamadığı için endişelendiğini ve hayatından kaygı duyduğunu belirtti.

Sevgilisini evde görünce şoke oldu

Önce dış kapıyı açan çilingir daha sonra genç kadının daire kapısını da açıp Ahmet D.'yi içeri soktu. Genç kadın karşısında sevgilisini görünce çığlık atarak yardım istedi ve polisi aradı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. ifadesine başvurulan Ahmet D., sevgilisine uzun süre ulaşamadığı için hayatından endişe ettiğini ve bu nedenle eve girdiğini beyan etti.

Genç kadın ikametine izinsiz giren sevgilisini affetmeyince olayla ilgili iddianame düzenledi. Savcılık 'Konut Dokunulmazlığını' ihlal eden sevgili Ahmet D., hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

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