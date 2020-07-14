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Yerel basından şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor'a sert eleştiriler

Süper Lig'in 32'nci haftasında dün akşam deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor'da şampiyonluk umutları iyice azalırken, kentteki gazeteler manşetlerinde bordo-mavili takıma ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'e sert eleştiriler yöneltti.

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Ligin 32'nci haftasında dün akşam lider Medipol Başakşehir deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 kaybederken, takipteki Trabzonspor, 4 puanlık farkı eritme fırsatı yakaladı. Ancak, 62 puanla ikinci sıradaki bordo-mavililer de dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.

Şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı
Hüseyin Çimşir'in öğrencileri bu skorla son 2 haftasına girilen ligde şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Son viraja girilirken art arda puanlar kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor'un durumu yerel gazetelerde yankı buldu. Gazeteler, 41 yaşındaki teknik adam Çimşir ve futbolculara tepki gösterdi.

"Şampiyonluk bizim neyimize?"
Kentte yayınlanan gazetelerden Taka, "Şampiyonluk bizim neyimize?" ve "Biz inandık siz inanmadınız"; Sonnokta, "Kayıp aranıyor", "Adı var ruhu yok"; Karadeniz, "Dozer Cemil'in kemiklerini sızlattınız", Yazıklar olsun"; Günebakış, "Şampiyonluğu istemiyorlar" başlıklarını kullandı.

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