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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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İskoç bilim insanları formülü buldu! Depremler önceden tahmin edilebilecek

İSKOÇYA'da bir grup araştırmacı depremleri önceden tahmin edebilen matematiksel bir model geliştirdiklerini duyurdu.

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Araştırmacılar, söz konusu formül ile depremlerin meydana geldiği Dünya'nın kabuğundaki fayların merkezinde bulunan bir kaya türünün gücünü değerlendirerek, meydana gelecek depremin şiddetini tahmin edebiliyor.

İskoç bilim insanları, dünya genelinde depremlerin tahmin edilme şeklini değiştirebilecek yeni bir matematiksel model üretti.

Heriot-Watt Üniversitesi ve İngiliz Jeoloji Araştırmaları (BGS) ortaklığında kurulan Lyell Center'dan jeologlar, laboratuvar deneylerine başvurmak yerine matematik biliminden yardım aldılar.

Bilim insanları, depremlerin meydana geldiği Dünya'nın kabuğundaki fayların merkezinde yatan ve “Fillosilis” adı verilen  bir kaya türünün gücünü tahmin etmeyi amaçladı.

Fillosilikatlar fay hatlarında küçük plakalar veya tabakalar formunda bulunuyor. Birbirlerine baskı uygulayıp yer değiştirmeye çalıştıklarında ise deprem meydana geliyor. Depremin şiddetini belirleyen kritik faktörü fillosilikatların sürtünme gücü oluşturuyor.

Mikroskobik hareketlerden büyük bir yıkım meydana gelebiliyor 

Depremler fillosilikat kayadaki mikroskobik  hareketlerle başlıyor. Ancak bu küçük hareketlerden büyük ve yıkıcı bir deprem meydana gelebiliyor.

'Yeryüzünde meydana gelen olayları laboratuvar koşullarında tekrarlamak neredeyse imkansız'

Kayaların davranışı laboratuvarda incelenebilir. Fakat araştırmacılar, Dünya yüzeyinin derinliklerindeki koşullar karmaşık ve laboratuvar koşullarında tekrlanmasının oldukça zor olduğunu belirtiyor.  

İskoç araştırmacılar bu nedenle matematiksel modellemenin devreye girdiğini ve geliştirdikleri formülün Afillosilikatların sürtünme gücünü laboratuvarda elde edilemeyecek şekillerde tahmin etmelerini sağladıklarını açıkladı.

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