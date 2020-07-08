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Kredi kartıyla kurban kesilir mi Diyanet taksitle kurbanlık alınır mı?

Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık satışları da başladı. Müslümanlar için farklı bir öneme sahip olan dini bayram Kurban Bayramı'nda kimler kurban kesebilir, kredi kartı ile kurbanlık alınır mı, tek çekim ya da taksitle kurbanlık almak caiz mi Diyanet ne diyor?

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Kredi kartı ile kurbanlık alınır mı, kredi kartına taksitle ya da tek çekim kurbanlık alımı caiz mi araştırmaları başladı. Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. 31 Temmuz'da Kurban bayramı başlayacak ve binlerce müslüman kurban kesecek. Peki kimler kurban kesemez, borcu olan kurban kesebilir mi işte cevabı...

Açıklamada, kurban kesmekle mükellef olan kişinin kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceği, bedelin kredi kartıyla ödenmesinin sorun oluşturmadığı kaydedilirken, "Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir" uyarısı yapıldı.

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