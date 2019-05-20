BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor'a konuk olacak. Ateş hattında bulunan Erzurumspor, ligde kalma yolunda evinde Fenerbahçe’yle final niteliğinde bir maça çıkacak. Peki, Erzurumspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Kasımpaşa ve Akhisarspor'a karşı aldığı galibiyetlerle rahatladı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve Volkan Demirel cezaları sebebiyle kadroda yer almayacak. Michael Frey ve Mehmet Topal ise sakatlıkları sebebiyle Erzurum deplasmanına götürülmeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustadter, Victor Moses ve Tolgay Arslan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, son haftada Antalyaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Kazım Karabekir

HAKEM: Suat Arslanboğa

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN SPORTS

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Tolga, Kanstrup, Schwechlen, Hakan Arslan, İbrahim Akdağ, Taylan, Eduok, Tshabalala, Sunu, Opseth

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Mehmet Ekici, Valbuena, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal