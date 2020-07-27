Başakşehir'den Erdoğan'a jest! 12 numaralı forması emekli edildi

MEdipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın giydiği 12 numaralı formanın emekli edildiğini açıkladı.

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Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir, şampiyonluk kupasını aldı. Önce üstü açık otobüsle İstanbul turu atan Başakşehir, ardından Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen organizasyonla kupasına kavuştu.

Kutlamada söz alan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Sayıları az, inançları fazla büyük Başakşehir taraftarı sizleri seviyorum. Siz yılmadınız, inandınız! Bize büyük bir enerji verdiniz. Başta Okan Buruk olmak üzere tüm futbolcu kardeşlerimle sizlere Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir'i armağan ediyoruz. 2014 yılında bir avuç inanan insan, başta bize inanan kurucu başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir model olmak, bir örnek olmak istiyoruz.

''Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bir ilki futbolcularımız yaptı''

Politikadan uzak, futbolun sadece futbol olduğuna inanarak inancımızı ortaya koyduk! 6 sene sonra 6. yaşımızda Türkiye'nin 6 şampiyonuyuz. Zor günlerimiz oldu ama hepsini aile içerisinde çözdük, sabırlı olduk. Sabırdan, edepten asla taviz vermeyiz. Sportmenliğe her zaman inandık. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bir ilki futbolcularımız yaptı, hepsini alınlarından öpüyorum." dedi.

"Şampiyonluk verdik yıkılmadık"

Gümüşdağ ayrıca, "Futbolcularımızın, teknik direktörlerimizin, yönetim kurulu üyelerimizin eşlerine binlerce teşekkür ediyoruz. 6 yıldır gece gündüz nedir bilmiyoruz; 4 yıldır bu yarıştan kıl payı kurtulduk! Gün geldi 8 puan şampiyonluk verdik ama yılmadık, pes etmedik. Bu ailenin her ferdine binlerce teşekkür ediyorum, bize sabır ettiler, inandılar. Bizim için dua eden herkese minnettarım. Hamd ediyorum Allahıma binlerce şükür olsun. Kuruluşumuzda büyük emeği geçen değerli ağabeyim Mevlüt Uysal'a sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerinde bulundu.

Erdoğan'ın forması emekli edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği 12 numaralı formayı emekli edeceklerini açıklayan Göksel Gümüşdağ, "2014 yılında kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu stadımızın açılışı yaparken muhteşem bir açılış gösterisi yapmıştık. Tarih 26 Temmuz'du. Her yıl ligler Mayıs'ta biter, bu yıl pandemiden dolayı Temmuz'a sarktı. Bu stadın açılış gününde bu kez şampiyonluk kutluyoruz. O gün burayı onurlandıran kurucumuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtına geçirdiği formayı huzurlarınıza açıyorum. Şampiyon Başakşehir'in 12 numaralı formasını (Recep Tayyip Erdoğan) emekli ediyoruz." dedi.