Juventus şampiyon oldu Merih Demiral Ronaldo'ya Türkçe konuşturdu

İTALYA Serie A'da şampiyon olan Juventus'ta Cristiano Ronaldo ve Dybala soyunma odasında Merih Demiral'ın açtığı canlı yayında Türkçe mesaj yolladı.

Abone ol

İtalya Serie A'da şampiyon belli oldu. Ligin 36. haftasında lider Juventus, Sampdoria'yı konuk etti.

45. dakikada Ronaldo ve 67. dakikada Bernardeschi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, ligin bitimine iki hafta kala üst üste 9. zaferine imza atarken, toplamda da 36. şampiyonluğu elde etti.

Merih Demiral, tarihe geçti

Öte yandan milli oyunu Merih Demiral, Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak da tarihe geçti. Teknik Direktör Sarri ise kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşayan bir başka isimdi.

Ronaldo ve Dybala'ya Türkçe konuşturdu

Cristiano Ronaldo, soyunma odasında Merih Demiral'ın açtığı canlı yayında Türkçe mesaj yolladı.

Dybala: Merhaba. Günaydın

Cristiano Ronado: Merhaba Türkiye