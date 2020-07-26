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İstanbul Kartal'da 7 yaşındaki kızın saçları yürüyen merdivene sıkıştı

Demirören Haber Ajansı
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İSTANBUL Kartal'da metro istasyonunda oynayan 7 yaşındaki bir kız çocuğunun saçları, yürüyen merdivenlere sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun çalışmalar sonucunda küçük kız, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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İSTANBUL Kartal Yakacık Adnan Kahveci metro istasyonunda meydana gelen olayda; 7 yaşındaki Berfin Demir'in saçları, kardeşi ile birlikte metro istasyonunda oyun oynadığı sırada yürüyen merdivenlere sıkıştı. Çocuğun acılar içinde aşağı yönde yere yığıldığını gören yolculardan biri, hemen yürüyen merdiveni durdurdu ve durumu metro güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, saçları sıkışan çocuğu çıkartamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Haberi alan baba Orhan Demir ise hemen olay yerine geldi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda küçük Berfin, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri Berfin Demir’i sedyeyle metro istasyonundan çıkarttı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun bir yakını, "Metroya geldik baktık çocuklar kötü durumda. Saçları sıkışmış, bel kısmı sıkışmış. Biz de yardım ettik ona. İtfaiyeyi, polisi çağırdık. Allah razı olsun kurtardılar onlar da. Çocuk biraz zahmet çekti. Ailesi yanında değildi. Sonradan geldi babası yanına. Çocuklar gezmeye çıkmış. Düştü mü kalktı mı bilmiyoruz ama. O şekilde düşmüş" dedi.

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