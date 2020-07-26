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Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray ve transfer itirafı

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Kasımpaşa'nın futbolcusu Yusuf Erdoğan, Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in son maçında Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Başakşehir'in şampiyonluğunu kutlayan Yusuf, "Türkiye'nin belki de son 5 yılına damga vurmuş, bu sene de hak ettiği bir şampiyonluğa ulaşmış Başakşehir'i kutluyoruz. Örnek olacak bir iş yaptılar. Tesadüf değil, bileklerinin hakkıyla alınan bir şampiyonluk, tebrik ediyorum kendilerini" dedi.

"Çok heveslenmişti"

Yusuf Erdoğan sözlerini, "Galatasaray'a yüzde 90 civarında gitme durumum vardı. Gitmek istiyordum, heveslenmiştim, daha sonra tercihlerini benden yana kullanmadılar, saygı duyuyorum. Galatasaraylı arkadaşlarım vardı, onların birbirleriyle paylaştığı fotoğraflar oldu. Yanlış anlaşıldım" ifadeleriyle tamamladı.

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