Filistin lideri Mahmud Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abbas, görüşmede Ayasofya'nın ibadete açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ayasofya Camisi'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine tebriklerini iletti.

Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye - ilistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.