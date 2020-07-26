Türkiye Barolar Birliği, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı istifaya davet etti

Türkiye Barolar Birliği, Ayasofya’da okuduğu cuma hutbesindeki ifadelerle tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı istifaya çağırdı. Açıklamada "Cumhuriyet sayesinde oturdukları koltuklardan Atatürk'e ve Cumhuriyet'e saldırılar yapanları tarih affetmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye Barolar Birliği’nin açıklaması şöyle:

Mustafa Kemal Atatürk, padişahın mülkü sayılan ülkede, onun kulu olarak yaşayan insanlarımızı, yaptığı devrimlerle özgür yurttaşlar haline getiren kurucu liderdir.

Diyanet İşleri Başkanının, oturduğu makamı borçlu olduğu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı, gizli ajandasına dayalı sözler sarf etmesi asla kabul edilemez.

Tarih affetmeyecek

Layık olmadıkları halde bu tür makamları işgal edenlerin, kutsal din duygularını gizli ajandaları doğrultusunda kullanmalarının hiç kuşkusuz başka örnekleri de olmuştur.

Cumhuriyet sayesinde oturdukları koltuklardan Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saldırılar yapanları tarih affetmeyecektir.

TBB yönetimi olarak Diyanet İşleri Başkanını, Atatürk'ü kastederek söylediği kabul edilemez sözleri sebebiyle kınıyor, Türk Milletinden acilen özür dilemesini ve istifa etmesini bekliyoruz.