BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Türkiye Barolar Birliği, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı istifaya davet etti

Türkiye Barolar Birliği, Ayasofya’da okuduğu cuma hutbesindeki ifadelerle tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı istifaya çağırdı. Açıklamada "Cumhuriyet sayesinde oturdukları koltuklardan Atatürk'e ve Cumhuriyet'e saldırılar yapanları tarih affetmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Abone ol

Türkiye Barolar Birliği’nin açıklaması şöyle:

Mustafa Kemal Atatürk, padişahın mülkü sayılan ülkede, onun kulu olarak yaşayan insanlarımızı, yaptığı devrimlerle özgür yurttaşlar haline getiren kurucu liderdir.

Diyanet İşleri Başkanının, oturduğu makamı borçlu olduğu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı, gizli ajandasına dayalı sözler sarf etmesi asla kabul edilemez.

Tarih affetmeyecek

Layık olmadıkları halde bu tür makamları işgal edenlerin, kutsal din duygularını gizli ajandaları doğrultusunda kullanmalarının hiç kuşkusuz başka örnekleri de olmuştur.

Cumhuriyet sayesinde oturdukları koltuklardan Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saldırılar yapanları tarih affetmeyecektir.

TBB yönetimi olarak Diyanet İşleri Başkanını,  Atatürk'ü kastederek söylediği kabul edilemez sözleri sebebiyle kınıyor, Türk Milletinden acilen özür dilemesini ve istifa etmesini bekliyoruz.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'dan anlamsız Ayasofya tepkisi! 350 bin kişi nasıl girecekti
Kadıköy'de freni patlayan otobüs Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne daldı
MİT'in İstanbul Bölge Başkanlığı binası açıldı! Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar
Okan Buruk'tan sert tepki! 'Böyle bir saçmalık yok'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a ihtar! Selanik'te Türk bayrağı yakıldı
CHP'de bir ilk! Başörtülü bir isim Parti Meclisi adayı! Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik listesi belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Gelecek Partili 'Sağlam İrade' isimli sosyal medya fenomeni Taha Ün gözaltına alındı!
Maltepe'de araç parçalarının olduğu depoda yangın
Eski Bakan Mehmet Keçeciler'den Mahir Çayan iddiası! Atatürk büstünü kırdılar
Saadet Partili Ebubekir Savaşan gözaltına alındı şehit ailesine hakaret etmişti
Saadet Partili Ebubekir Savaşan gözaltına alındı şehit ailesine hakaret etmişti
Dini ölçülere göre kurbanlık seçimi nasıl olur hangi hayvanlar kurbanlık olmaz?
Yorumlar 5 yorum