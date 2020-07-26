BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Yangında mahsur kaldı! Koronavirüs hastası kadın böyle kurtarıldı

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

DİYARBAKIR'da, bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosu yandı. Evde mahsur kalan gözlem altındaki koronavirüs hastası kadın ile 2 çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Abone ol

Diyarbakır'da Peyas Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri yangını söndürme çalışması yaparken, apartmanın 2'nci katında koronavirüs hastası kadın olduğu öğrenildi. Ailenin talebi üzerine itfaiye erleri, korucuyu kıyafetle kadının yaşadığı evin balkonuna çıktı. Evde 5 kişinin yaşadığı belirlenirken, koronavirüs hastası kadın ile 1'i bebek 2 çocuğu, kurtarıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'dan anlamsız Ayasofya tepkisi! 350 bin kişi nasıl girecekti
Kadıköy'de freni patlayan otobüs Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne daldı
MİT'in İstanbul Bölge Başkanlığı binası açıldı! Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar
Okan Buruk'tan sert tepki! 'Böyle bir saçmalık yok'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a ihtar! Selanik'te Türk bayrağı yakıldı
CHP'de bir ilk! Başörtülü bir isim Parti Meclisi adayı! Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik listesi belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Walison Fonseca kimdir hangi film ve dizilerde oynadı?
Kocaeli'de kaldırımda beklerken kurşun yağmuruna tutuldu
YKS sonuçları erken mi açıklanacak ÖSYM YKS sonuç haberi
Çanakkale'de orman yangını
İngiltere'de cips çalmak isteyen şahıs 3 yıl hapis cezası aldı
65 yaş izin belgesi alma nasıl olur e devlet başvuru yapma
Yorumlar