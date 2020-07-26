Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a ihtar! Selanik'te Türk bayrağı yakıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını kınayıp, "Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz" dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son dakika açıklamasında, "Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." denildi ve şu uyarı yapıldı:

"Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."