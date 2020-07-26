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Türkiye'den peş peşe NAVTEX hamlesi!

TÜRKİYE, Meis adası açıklarında sondaj çalışması yapacağına ilişkin Navtex'in ardından Rus donanmasının 18 Ağustos'yta yapacağı füze atış denemeleri için de NAVTEX yayınladı.

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Türkiye’nin, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Meis Adası’nın güney ve doğusunda araştırma yapacağına ilişkin NAVTEX yayınlamasının ardından Yunanistan, Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği koordinatlarda anti-NAVTEX yayınlamıştı ki Türkiye yeni bir adım attı. Deniz Kuvvetleri, bu kez Antalya Körfezi’nde Meis adasının doğusundaki bölgede füze atışı denemeleri yapılacağının ilan edildiği yeni bir NAVTEX yayınladı.

Füze denemesini Ruslar yapacak 

Atış testlerinin, 18 Ağustos’ta saat 06.00 -15.00 aralığında, sondaj sahasının hemen altında yapılacağı ilan edildi. Füze atışı denemelerinin Türk gemileri değil Rus donanması tarafından yapılacağı belirtildi. Güvenlik uzmanları, atış denemesinin yapılacağı bölgede NAVTEX ilan yetkisinin Türkiye’de olduğunu, bu nedenle ilanı Türkiye’nin yaptığını anlattı.

NAVTEX nedir?

NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin deniz kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur.

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