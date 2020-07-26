CHP'de bir ilk! Başörtülü bir isim Parti Meclisi adayı! Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik listesi belli oldu

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna 6. kez oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik Parti Meclisi aday listesi ortaya çıktı. Listede en dikkat çeken isim ise Avukat Sevgi Kılıç oldu. Sevgi Kılıç, PM''ye aday gösterilen ilk başörtülü isim oldu. Listede bir de öğrenci var.

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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 60 kişiden oluşan PM ve YDK üyelerini belirlemek için ikinci gün çalışmalarına başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik listesi de belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi Divan'a ulaşırken 280 kişi de parti meclisine aday oldu.

Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarını başlattığı kurultayın ikinci gününde, sabah 08.30'da başlayan PM adaylığı için başvurular sona erdi. CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan (BYKP) seçiliyor. Delegeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gönderiyor. Kalan 52 üye ise "çarşaf liste" yöntemi ile belirleniyor. CHP'de PM üyeliğine adaylık için 10 kurultay delegesinin imzası gerekiyor.

Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik listesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik listesi de belli oldu. MYK'nın tamamı ve bölge milletvekilleri anahtar listede yer alırken, Anadolu ağırlığı dikkat çekti. Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç listede yer alan isimler oldu.

Selin Sayek Böke, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Bir dönem partide önemli görevler üstlenen isimler de listede yer aldı. Selin Sayek Böke, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Gürsel Tekin ve Tarık Şengül de listede. MİT TIR'ları davası sonrası milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar da Kılıçdaroğlu'nun YDK listesinde, Onur Akın ve Örsan Öymen de Bilim Yönetim ve Kültür Platformu listesinde yer aldı.

A Takımı'nın tamamı Anahtar Listede CHP lideri, A Takımının tamamını anahtar listeye aldı. İşte o isimler

1. FETHİ AÇIKEL - ARGE - BİLİM YÖNETİM KÜLTÜR PLATFORMU

2. TUNCAY ÖZKAN - BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM

3. ONURSAL ADIGÜZEL - BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

4. ÜNAL ÇEVİKÖZ - DIŞ İLİŞKİLER

5. GÜLİZAR BİÇER KARACA - DOĞA HAKLARI

6. FAİK ÖZTRAK - EKONOMİ POLİTİKLARI - PARTİ SÖZCÜSÜ

7. YILDIRIM KAYA - EĞİTİM POLİTİKALARI

8. BÜLENT KUŞOĞLU - İDARİ VE MALİ İŞLER

9. VELİ AĞBABA - İŞÇİ ODALARI, MESLEK ODALARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

10. AYKUT ERDOĞDU - SENDİKALAR VE ESNAF ODALARI

11. OĞUZ KAAN SALICI - ÖRGÜT YÖNETİMLERİ

12. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ - HALKLA İLİŞKİLER

13. MUHARREM ERKEK - HUKUK POLİTİKALARI

14. SEYİT TORUN - YEREL YÖNETİMLER

15. YUNUS EMRE - GENÇLİK POLİTİKALARI

16. GÖKÇE GÖKCEN - İNSAN HAKLARI

17. LALE KARABIYIK - KADIN POLİTİKALARI

18. ORHAN SARIBAL - TARIM POLİTİKALARI

Anahtar Listede dikkat çeken iki isim

Anahtar listede iki isim dikkat çekti. Avukat Sevgi Kılıç, ilk kez başörtülü bir isim olarak listeye girdi. Diğer isim ise öğrenci Esra Dirican oldu. Avukat Kılıç, yerel seçimlerde CHP'nin Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Adayı olmuştu.