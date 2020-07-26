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CHP'li Haluk Koç Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görev affı istedi

Dün başlayan CHP 37. Olağan Kurultayı bugün Parti Meclisi seçimiyle devam ediyor. PM'de çalışmak istediği isimleri liste haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı vekilleri bizzat arayarak yeni dönemde PM'de birlikte çalışmak istediğini söyledi. Bu isimlerden biri olan CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç'un, Kılıçdaroğlu'na "Yerime genç bir arkadaşımızın görev almasının daha uygun olacağını düşünüyorum" dediği öğrenildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi için anahtar listesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, bazı isimleri bizzat kendisi aradı. Bu isimlerden biri de Haluk Koç’tu…

74 kişilik anahtar liste 

Gerçek Gündem’in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın ilk gününde yeniden seçilmesinin ardından Parti Meclisi için 74 kişilik bir anahtar liste oluşturdu. PM’de çalışmak istediği isimleri liste haline getiren Kılıçdaroğlu, bazı vekilleri bizzat arayarak yeni dönemde PM’de birlikte çalışmak istediğini dile getirdi. Bu isimlerden biri de CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç oldu.

“Genç bir arkadaş daha uygun olur'' 

Haluk Koç’un “Sayın genel başkanım, bana güveniniz için teşekkür ederim. Ancak yeni dönemde benim yerime genç bir arkadaşımızın görev almasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Ben partime karşı her türlü görevimi mevcut konumumla yerine getireceğim, her türlü desteğimin de sizlerle olmasını bilmenizi isterim” dediği öğrenildi.

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