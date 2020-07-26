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BBP lideri Mustafa Destici: İstanbul Sözleşmesi’ni yırtıp atmamız lazım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına şiddet olaylarını daha da artırdığını savundu. Destici, ''Evlilik dışı ilişkilerin teşvik edildiği bir sözleşmeyi bırakın muhafaza etmeyi bizim derhal behemehal yırtıp atmamız lazım'' dedi.

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İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa hakkında konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Evliliğin hafifletildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal gösterildiği hatta özendirildiği, boşanmaların ve nikah dışı, evlilik dışı ilişkilerin teşvik edildiği bir sözleşmeyi bırakın muhafaza etmeyi bizim derhal behemehal yırtıp atmamız lazım” dedi.

Samsun’a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ilçe başkanları ile istişare toplantısı düzenledi. Destici, toplantı öncesi gündemdeki konulardan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

'İstanbul Sözleşmesi toplumumuzun ahlak ve inanç yapısını çürütmektedir'

Sözleşmenin toplumun ahlak ve inanç yapısını çürüttüğünü ve kadına şiddet olaylarını daha da artırdığını savunan Mustafa Destici, “Kadına şiddet sorununu batı kültürünü esas alan, cinsiyetsizliği savunan, inancımızı ve kültürümüzü, ahlakımızı yok sayan uluslararası sözleşmeler değil kendi öz değerlerimizle ve kendi düşüncemizle kendi kültürümüzle kendi felsefemizle çözebiliriz. İstanbul Sözleşmesi toplumumuzun ahlak ve inanç yapısını çürütmektedir. Bunu çürütmekten başka bir işe de yaramamaktadır.

'Yırtıp atmamız lazım'

Evliliğin hafifletildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal gösterildiği hatta özendirildiği, boşanmaların ve nikah dışı, evlilik dışı ilişkilerin teşvik edildiği bir sözleşmeyi bırakın muhafaza etmeyi bizim derhal behemehal yırtıp atmamız lazım ve buradan çıkmamız lazım. Bir de o dönemde bu sözleşmeye dayanarak meclisten bir yasa çıkartıldı.

İstanbul Sözleşmesi’ni esas alan 6284 sayılı kanunun uygulanmasıyla da baktığımız zaman istatistiksel olarak evlilikler azalmış, boşanmalar, intiharlar ve kadına şiddet artmış. Süresiz nafaka ve genç yaşta evlilik gibi bir takım düzenlemelerden dolayı da şu anda 5 bin kişi içeride, hapiste 8-10 yıl arası ceza almış, 5 bin kişi de ceza almak üzere yargılanıyor” diye konuştu.

Mustafa Destici, konuşmalarının ardından TFF 1. Lig’e yükselen Samsunspor’u tebrik etti. Toplantıya BBP Samsun İl Başkanı Ahmet Katrancı ve ilçe başkanları katıldı.

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