BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  YEREL
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Bursa'da ikinci el oto pazarına gitti fiyatları görünce isyan etti sanki uçak pazarı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da pandemi sürecinden sonra ikinci defa kapılarını açan ikinci el otomobil pazarında yüksek fiyatlar sebebiyle müşteri çok ancak alıcı yok. Vatandaşlar yüksek fiyatlardan dolayı 'otomobil değil sanki uçak pazarı' diye isyan etti.

Abone ol

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle bu hafta ikinci defa kapılarını açan Bursa ikinci el otomobil pazarında büyük bir hareketlilik yaşandı. Pazar satılık ikinci el otomobillerle dolup taşarken, bayram öncesi araç almak isteyen vatandaşlar da pazara yoğun ilgi gösterdi.

Pazarda ikinci el otomobil fiyatlarının yüksek olması sebebiyle araç almak için gelen binlerce vatandaş araç almadan geri döndü. Bazı vatandaşlar bütçelerine uygun araç bulabilmek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pazara gelip saatlerce dolaştı.

Buna rağmen bütçelerine uygun araç bulamayan vatandaşlar fiyatların belirsiz şekilde yükselmesine tepki gösterdi.

"Pazarda kim ne tutturursa fiyat yazmış"

Pazara araç almak için geldiklerini fakat alamadan geri döndüklerini ifade eden vatandaşlar, "Pazarda araç fiyatları çok yüksek hurda tabir edebileceğimiz araçlara 42 bin lira yazmışlar, 40 bin lira bütçeyle pazara geldik araç bulamadan geri dönüyoruz. Piyasa kısa sürede kendini ikiye katlamış durumda. 5 saattir pazarda geziyoruz bütçemize uygun araç bulamadık. Burası sanki araç pazarı değil uçak pazarı gibi aracımızı 2 ay önce sattık şimdi sattığımız paralara araç bulamıyoruz. Pazarda kim ne tutturursa fiyat yazmış, bu fiyatlarda ihtiyacı olan da alamıyor. Fiyatlar arttığı için satmak isteyen de satmıyor. 5 saattir pazarda dolaşıyoruz biri de demedi bin lira indirimimiz olsun demiyor. Kimse pazarlık yapmıyor. Herkes tok satıcı" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Öğrencisini taciz ettiği iddia edildi! Konya'da antrenöre 7,5 yıl hapis cezası istemi
Temel Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili iddiayı dile getirdi Nagehan Alçı tepki gösterdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
YPG'den Barış Pınarı bölgesinde pazar yerine bombalı saldırı 5 ölü 12 yaralı
Bakan Selçuk duyurdu Çalışan annelere destek ödemesi yüzde 50 artırıldı
Ev alacaklar dikkat! Büyük oyun ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Kurbanlık koyun ve keçi nasıl seçilir neye dikkat edilmeli?
Heybeliada'da batan teknenin kaptanı serbest bırakıldı
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Karaman'ı ayağa kaldıran yaşlı kadından iyi haber! Jandarma personeli böyle taşıdı
Çalışan bir yıl içinde en fazla kaç gün fazla mesai yapabilir?
ATV Müge Anlı'da milyonlarca liralık vurgun yapan kuyumcular hakkında flaş gelişme
Yorumlar 1 yorum