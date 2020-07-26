Cemre Ebüzziya kimdir hangi dizilerde rol aldı boyu iile instagramı salladı

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Ebüzziya aşkı günün konusu oldu. Melis İşiten'den geçen sene boşanan Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisini öpmeye doyamadı. Peki Cemre Ebüzziya kimdir, yaşı kaç, hangi dizilerde rol aldı?

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Uraz Kaygılaroğlu ile Ceren Ebüzziya'nın aşkı günün konusu oldu. Birlikte tatil yapan çiftin aşk pozları magazin basını tarafından görüntülendi. Peki Geçen sene boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya kimdir, yaşı kaç, hangi dizi ya da filmlerde rol aldı?

İçinden efsane gazeteciler, sanatçılar, işadamları çıkaran Ebüzziya ailesine mensup olan Cemre Ebüzziya, 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Anne ve babası kendisi doğmadan boşanan Cemre Ebüzziya, Nilgül Utku’nun kızı, Menderes Utku ve Alev Ebüzziya’nın yeğeni, Ümit Utku’nun torunu.

Konservatuvar eğitimini ABD’de aldı. Ekran macerası Muhteşem Yüzyıl’daki Helena karakteriyle başladı.

‘Ben Onu Çok Sevdim’ ve ‘Galip Derviş’ dizilerinde kısa süreyle oynadı. İlk uzun metrajlı filmi ‘Bulantı’ ardından ‘Kasap Havası’nda da rol aldı.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde doğdu. Dizi oyunucusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirlidir.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.Şimdi ise Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmaktadır.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu.