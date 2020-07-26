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Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başladı

Suudi Arabistan, hac vazifesini yerine getirecek kafilelerin Mekke'ye gelmeye başladığını duyurdu. 

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Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başlarken, kutsal mekanda Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler alındı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, izin almadan hac yapılamayacağı uyarısında bulunurken, bir hafta içinde bu kuralı ihlal eden 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlık, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.


Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.

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