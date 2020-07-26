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Sertifika almak için gittiği kursta cinsel tacize uğradı!

Sertifika almak için belediyenin kursunda eğitim gören genç kadın, başka bir kursiyer tarafından kendisine gönderilen mesajlarla cinsel tacize maruz kaldı.

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İstanbul'da genç bir kadın eğitim için gittiği kursta tacize uğradı. Skandal olay geçtiğimiz yıl Haziran ayında meydana geldi. S.K., ,isimli genç kız belediye tarafından açılan bir kursa katıldı. Kurstaki tek erkek olan M.O. ile aynı dersleri alan genç kıza iddiaya göre çıplak kadın fotoğrafları ve cinsel içerikli mesajlar gönderildi.

"Aşık oldum, o yüzden gönderdim"

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre mesajların ardı arkası kesilmeyince M.O.'dan kurtulmak için savcılığa başvuran genç kadının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada ifadesi alınan M.O., genç kıza aşık olduğunu, hoşlandığı belli etmek için mesajlar gönderdiğini ve amacının taciz etmek olmadığını ileri sürdü.

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