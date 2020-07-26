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Düzce'de büyük panik! 126 fabrika işçisi zehirlendi hepsi hastaneye kaldırıldı

DÜZCE'de gerçekleşen olayda, fabrikalara yemek hizmeti veren bir firmanın yemeği nedeniyle 126 işçi zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.

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Gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırılan 11 fabrikanın 126 işçisi müşahede altına alınırken, fabrikalar da bugün tatil edildi.

Zehirlenme nedeniyle kendini kötü hisseden işçilerin hastanelere başvuruları devam ediyor.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesine gelerek gıda zehirlenmesi yaşayan işçileri ziyaret eden Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, sabahın ilk saatlerinde kentte bulunan sağlık tesislerine "gıda intoksu" şikayetiyle başvuranların sayısının artması ile inceleme başlattıklarını söyledi.

Düzce Valisi'nden açıklama

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatları ile konu hakkında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlattıklarının altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz hastaneye gıda intoksu şikayetiyle gelenlere müdahale ediyoruz. Tarım Müdürlüğü ekipleri de gerekli numuneleri aldı. Şu an için gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğumuz 126 vatandaşımız var. Genel durumları iyi ve sağlık açısından ciddiyetini koruyan bir hastamız bulunmuyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de zehirlenmeye neden olan gıdayı araştırıyor. Hastalarımızda herhangi ciddi bir durum olmaması bizler için sevindirici. Hastalarımızın genel durumu iyi ve yüzde 90'ı taburcu oldu."

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