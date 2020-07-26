BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  SAĞLIK
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Portekiz'de koronavirüsü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi

Anadolu Ajansı

Portekiz'de bazı akademisyen, bilim merkezleri ve şirketlerin iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) etkisizleştirdiği öne sürülen ilk maskenin geliştirildiği bildirildi.

Abone ol

Lizbon'daki Joao Lobo Antunes Moleküler Tıp Enstitüsü tarafından basına yapılan açıklamada, "MOxATech" olarak adlandırılan ve nisan ayından bu yana satışta olan maskenin yapılan bir dizi testten sonra Kovid-19 virüsünü etkisizleştirme özelliği olduğunun şimdi ortaya çıktığı duyuruldu.

Verilen bilgilerde, maskede kullanılan tekstil malzemesinin ve koruyucu ekipmanın, teması halinde virüsü etkisizleştirme özelliğine sahip olduğunun yapılan analizlerin ardından yeni belirlendiği ifade edildi.

50 kez yıkanmasından sonra bile

Enstitüde görevli olan ve yapılan testleri koordine eden virolog Pedro Simas, "Maskede kullanılan kumaş ile belirli oranda virüs içeren bir solüsyonu temasa geçirip, belirli zaman aralıklarında virüsün etkinliği analiz edildi. Maske, 50 kez yıkanmasından sonra bile SARS ve Kovid-19'u etkisiz hale getirmeye devam etti. Virüsün maske ile temasından bir saat sonra etkisini yüzde 99 azalttığı gözlemlenmiştir." dedi. 

Lizbon'daki enstitüden önce Fransa'nın Lille kentindeki Pasteur Enstitüsü'nün de maskede kullanılan malzemelerle ilgili farklı testler yapıldığı ve maskenin, H1N1 (Domuz gribi), Korona-type ve Rota virüsleri üzerinde de etkili olduğunun onayının alındığı bildirildi. 

Tüm dünyaya satılmaya başlandı

Su geçirmezlik ve tekrar kullanılma özellikleri olan, farklı katmanları birleştiren teknik bir kumaşla geliştirilen maskenin MO adlı Portekiz markası tarafından tüm dünyaya satılmaya başlandığı bilgisi paylaşıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Manisa'nın Turgutlu ilçeside otomobil ile motosiklet çarpıştı sürücünün bacağı koptu
Heybeliada açıklarında tekne alabora oldu 27 kişi kurtarıldı
3 kamu bankası, bazı otomobil markalarını kredi paketinden çıkardı
Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (25 Temmuz 2020)
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı özeti ve golleri
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü
Karabük’te kiralık daireye kumar baskını
Kırıkkale'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Ayasofya Camii'sinde ikinci sabah namazı da büyük coşkuyla eda edildi
Sergen Yalçın: Şampiyonlar Ligi Trabzonspor'un hakkı
Ayasofya'da neden tilavet secdesi yapıldı? Tilavet secdesi neden yapılır?
Yorumlar