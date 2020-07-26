BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Karabük’te kiralık daireye kumar baskını

İhlas Haber Ajansı
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

KARABÜK’te polis ekipleri tarafından yaklaşık bir aydır kumar oynatıldığı iddia edilen siteye düzenlenen baskında 15 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre 100. Yıl Mahallesi’nde özel bir sitede kiralanan dairede kumar oynatıldığı ihbarının alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adreste yapılan baskında 15 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler minibüse bindirildiği sırada site sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı.

Yaklaşık bir ay boyunca her akşam kiralanan daireye tanımadıkları insanların girip çıkmasından rahatsız olan site sakinleri, artık nöbet tutacaklarını, bir daha böyle bir şey olmasına müsaade etmeyeceklerini söylediler.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
3 kamu bankası, bazı otomobil markalarını kredi paketinden çıkardı
Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (25 Temmuz 2020)
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı özeti ve golleri
Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı özet ve golleri
Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
ÖNCEKİ HABERLER
Kırıkkale'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Heybeliada açıklarında tekne alabora oldu 27 kişi kurtarıldı
Ayasofya Camii'sinde ikinci sabah namazı da büyük coşkuyla eda edildi
Sergen Yalçın: Şampiyonlar Ligi Trabzonspor'un hakkı
Polonya İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor
Kuaför Adnan Serter eşi kim? Kuaförüm Sensin Adnan Serter evli mi?
Yorumlar