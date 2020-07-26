Sergen Yalçın: Şampiyonlar Ligi Trabzonspor'un hakkı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu ve Trabzonspor hakkında konuştu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaparken Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı cezaya değinerek, Şampiyonlar Ligi'nin Trabzonspor'un hakkı olduğunun altını çizdi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde, "3. sırada bitirmek bir başarı değildir, Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. Trabzon bir ceza almasın, onlar oynasın, Şampiyonlar Ligi onların hakkı" dedi.