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Tüm babaları ilgilendiriyor Yargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı!

Yargıtay, Gaziantep'te yaşayan bir babanın, boşandığı eşinin çocuğunun soyadını değiştirmesine ilişkin yaptığı itirazı yerinde bularak, anneye tanınan "çocuğa soyadı verme" hakkının çocuğun menfaati doğrultusunda yapılabileceğine hükmetti.

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Gaziantep'te ikamet eden bir baba, boşandığı eşinin çocuğuna kendi soyadını vermesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Yerel mahkemenin reddettiği dava Yargıtay'a taşındı.

Davayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararında, velayeti bulunan anne ya da babanın çocukla ilgili yapacağı her türlü iş ve işlemde çocuğun üstün yararının korunması gerektiğini hatırlattı.

'Davada çocuğun üstün yararına bakılır'

Velayetin anneye verilmesi halinde, annenin hiçbir gerekçe göstermeden sırf velayetin kendisinde olduğunu ileri sürerek, çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini isteyemeyeceği ifade edilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Davada çocuğun üstün yararına bakılır. Eğer çocuğun üstün yararı varsa annenin kızlık soyadı çocuğa verilebilir. Çocuğun üstün yararı yoksa davanın reddine karar verilmelidir. Somut olayda yapılan yargılama ve toplanan delillerden çocuğun soyadının annenin kızlık soyadı ile değiştirilmesi yönünde çocuğun üstün yararı ispatlanamamıştır. O halde bu durum karşısında davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şeklinde hüküm kurulması doğru olmayıp hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir."

Babanın avukatı Mustafa Ferit Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Artık velayeti elinde bulunduran anne veya baba fark etmez menfaat kriterini ispatlayarak, mahkemede 'çocuğun bir üstün yararı var' diyerek ve bunu ispatlayarak, çocuğun soyismini değiştirebilecek." diye konuştu.

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