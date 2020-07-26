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Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak sağ olarak bulundu

GİRESUN'un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda cuma akşamından bu yana kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında sağ olarak bulundu.

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Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın bölgede sağ bulunduğunu söyledi.

"Biraz korktuğunu ve acıktığını söylemiş"

Akbayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Tuna, "Her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamamış. Sadece biraz acıktığını ve korktuğunu söylemiş." dedi. Tuna, Elif Akbayrak'ın sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesine getirileceğini kaydetti.

Cuma akşamı kaybolmuştu

Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen yaylasında 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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