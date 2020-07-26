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Sarıyer'de eşini ısıran köpeği katletti

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Sarıyer'de sahipli Alman kurdu cinsi köpek bir kadını ısırdı. Acıyla bağıran kadının kocası bölgeye gelince çıkardığı silahla köpeği başından vurdu. Köpek ölürken ilgili şahıs A.E. gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi Özgürlük Sokak'ta bulunan lüks villanın önünde meydana geldi.

Can Özula isimli kişiye ait olan Alman Kurdu cinsi "Nero" isimli köpek, sokaktan geçen Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı. Köpeğin ısırdığı kadın, acıyla kocası A.E.'ye seslendi. Eşinin yanına gelen A.E, silahla köpeğe ateş etti. Başına isabet eden kurşunla köpek ölürken A.E., eşi E.A'yı çevredeki bir hastaneye götürdü. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemede bulundu. Köpeğin bakıcısı ise polis ekiplerine ifade verirken gözyaşlarını tutamadı. A.E.'yi gözaltına alan polisin olayla ilgili çalışması  sürüyor.

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