BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  SPOR
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Hakem şiddetine 'dur' demek lazım

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig'e son haftanın ardından veda eden Kayserispor'un Başkanı Berka Gözbaşı, hakem hatalarından dem vurdu. Gözbaşı, "Kıl payı düşen bir takımın kaderiyle bu kadar oynanmaz" diye konuştu.

Abone ol

Berna Gözbaşı, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından stadyum çıkışında basın açıklaması yaptı. Başkan Gözbaşı, hakem hatalarına vurgu yaparak "Hakem hataları yüzünden kaç puan kaybettik artık hesaplayamıyoruz.  Şiddete dur de projesi yapıyoruz. Hakem şiddetine de 'dur' demek lazım. Kıl payı düşen bir takımın kaderiyle bu kadar oynanmaz. El var görmüyor, golü vermiyor, penaltı çalamıyor. Anlamak mümkün değil. Herkesi  yendik, her zorluğu yendik ama biz bugün Trabzon'a yenilmedik hakeme yenildik" ifadelerini kullandı.

Asbaşkan Tokgöz: Cüneyt hoca maçı katletti

Kayserispor Basın sözcüsü ve Asbaşkanı Mustafa Tokgöz ise, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sert eleştirilerde bulunarak, "Ünü Avrupa'ya taşınmış büyük hoca Cüneyt Çakır bugün maçı katletmiştir. Bir kez bile VAR'a gitmemiştir. Kayseripor 1.5 milyonluk şehrin bir spor kulübüdür. Bugün ağlıyor durumuna düşmek istemem ama bu son 90 dakikaya güveniliyorsa bu 90 dakika doğru yönetilmelidir. Bu kulübe yazık edilmiştir. Hakkımızla düşsek eyvallah ama hiç bir pozisyonun kontrol edilmemesi bizim canımızı yakmıştır. Tüm Kayserililerden hakem adına da özür dilerim" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2020 Survivor şampiyonu Cemal Can'ı isyan etti! 'Artık yeter' Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın parlamaya devam ediyor! Yükseliş sürecek mi?
Tüm babaları ilgilendiriyor Yargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı!
Atatürk'e lanet okumakla suçlanan Ali Erbaş'tan açıklama: Vefat edene dua edilir beddua değil
Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak sağ olarak bulundu
Portekiz'de koronavirüsü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi
Manisa'nın Turgutlu ilçeside otomobil ile motosiklet çarpıştı sürücünün bacağı koptu
ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 şüphesi
İzmir'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü
Karabük’te kiralık daireye kumar baskını
Kırıkkale'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Ayasofya Camii'sinde ikinci sabah namazı da büyük coşkuyla eda edildi
ATV Müge Anlı'da milyonlarca liralık vurgun yapan kuyumcular hakkında flaş gelişme
Yorumlar