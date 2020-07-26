2020 Survivor şampiyonu Cemal Can isyan etti! 'Artık yeter'
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, sosyal medya hesabından Polen Atay'ın şiddet gördüğünü öğrenince isyan etti.
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Polen Atay'ın şiddet gördüğünü öğrenince isyan etti. Cemal Can açıklamasında "Dünyayı sevgi kurtaracak inanıyorum" dedi ve bakın nasıl isyan etti.
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Yüksek mimar Polen Atay, geçen yıl evlendiği Gezi Hotel Bosphorus’un sahibinin oğlu iş adamı Can Atay’ın kendisine şiddet uyguladığını ve son gerçekleşen olayda ölüme terk edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.
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Bu haberin gündemde yer bulmasından sonra Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven bir paylaşım yaptı.
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Şu sıralar yakın arkadaşı Danla Bilic ile tatilde olan Cemal Can artan kadın şiddetine isyan etti.
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