Altın parlamaya devam ediyor! Yükseliş sürecek mi?

Koronavirüs salgınının seyrinin altın fiyatlarında etkili olduğunu belirten Sabah yazarı Nurullah Gür, 'Yükseliş sürecek mi?' sorusuna yanıt verdi.

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Altının ons fiyatı dünyadaki belirsizlikler ve salgın nedeniyle 1.900 doları geçti. Sabah yazarı Gür, salgının ikinci dalgasına dair endişeler azalınca ve ekonomilerdeki toparlanma emareleri güçlendikçe altına talebin düşmeye başlacağını belirtti.

Altının güvenli alternatifler arasında akla ilk gelenlerden olduğunu ve belirsizliklerin altının yükselişini besleyen faktörlerden biri olduğunu belirten Sabah yazarı, Altın fiyatları ile belirsizlik arasındaki ilişkinin özellikle son iki senede daha belirgin hale geldiğini belirtti.

Gür'ün yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

Altının hangi seviyeden sonra düşüşe geçebileceğini kestirmek kolay değil. Zira, koronavirüs salgının seyri altın fiyatları için oldukça kritik. Dünya genelinde koronavirüsün kamu sağlığı açısından yönetilebilir bir tehdit seviyesine indiğine yatırımcıların inanmaları gerekiyor. O zamana kadar hem bol likidite hem de yüksek belirsizlik ortamı hüküm sürmeye devam edecek. Salgının ikinci dalgasına dair endişeler azalınca ve ekonomilerden gelen toparlanma emareleri güçlendikçe altın talebi düşmeye başlar.

Altın fiyatlarının düşüşe geçmesi için...

Altın fiyatlarının düşüşe geçmesi için ilk etapta merkez bankalarının faizleri artırmaya veya bilançolarını küçültmeye başlamalarına ihtiyaç yok. Önemli olan ekonomilerin normale dönmeye başladığına, merkez bankalarının para musluğunu daha fazla açmayacaklarına ve belirsizliklerin azalacağına yönelik beklentilerin piyasalarda güçlenmesi. Bu noktadan sonra altın fiyatları düşüş trendine girebilir. Merkez bankalarının faizi artıracak kadar ekonomilerde iyileşme yaşandığı zaman ise altın fiyatlarındaki gerileme iyice belirginleşir. Bütün bunların kaç ay sonra gerçekleşebileceği büyük bir muamma. Zira iş sadece ekonomiyle alakalı değil. Salgının seyri bir sağlık meselesi. Belirsizlikler tarafında ise siyaset ve uluslararası ilişkilerin etkisi ağır basıyor. Sorulara sadece ekonomik faktörlerle cevap bulmak mümkün değil.

O seviyeler kolay değil

Altın fiyatları bir süre sonra düşüşe geçebilir; ancak orta vadede yeniden 1200-1300 dolar seviyelerini görmek kolay olmayabilir. İş sadece salgını kontrol etmek ve ekonomileri düzlüğe çıkarmakla bitmeyecek. Eğer ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve siyasi kutuplaşmalar küresel ekonomiyi tehdit etmeye devam ederlerse, koronavirüsten sonra bile altın fiyatları belli seviyelerin altına inmekte zorlanabilir.