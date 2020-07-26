Midyedeki gizli tehlikeye dikkat!

Diyetisyen Deniz Zünbülcan, midyenin ağır metal içeriği yüksek olduğu için sağlık açısından zararlı bir besin olduğunu, gıda zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

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Uzmanlar, sokak lezzetleri denince akla ilk gelen yiyeceklerden biri olan midye konusunda uyardı. Midyenin ağır metal içeriği yüksek olduğu için sağlık açısından zararlı bir besin olduğunu ifade eden Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Midyeyi çok fazla kişi severek ve çok fazla sayıda tüketiyor. Aslında sağlık için oldukça zararlı bir besin. Çünkü ağır metal içeriği oldukça yüksek. Denizlerin dibinde yaşıyor ve ağır metal dediğimiz arsenik, kadminyum gibi metaller de denizlerin diplerinde bulunuyor. Bu nedenle de midye gibi kabuklu canlılarda bulunmuş oluyor. Kişiler tükettiği zaman kanlarına bu ağır metalleri almış oluyorlar" dedi.

'Bekletmeden tüketin"

Zünbülcan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de midyenin sevilerek tüketilen bir gıda olduğuna değinerek şunları söyledi:

"Pirinç kan şekeri için olumsuz olarak gördüğümüz bir besin. Glisemik indeksi yüksek. Özellikle şeker hastalarının bu besinden çok çok daha uzak durması gerekiyor. Bir seferde 80 ve daha fazla midye yiyenler olduğunu duyuyoruz. Hem besin zehirlenmesi için miktarı önemli hem de kan şekerindeki dengelemeler için çok önemli. O nedenle tüketirken mutlaka 3-4 adeti geçilmemeli. Midye, alıp bekletilmeden alındığı gün tüketilmeli. Aldığımız yerde de beklememiş olması gerekiyor. Eğer kişi midye tüketecekse mutlaka taze olarak tüketmeli. Vücudun direncine göre midye çok miktarda ya da az miktarda tüketildiğinde de zehirlenmeye neden olabiliyor. Çünkü içindeki ağır metaller kanda bulunan proteinlere bağlanarak halsizlik, kusma ve bulantıya neden oluyor."