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Aydın'da üvey babasını uykuda yakalayıp bıçakladı

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da üvey baba, İlker D.'nin(22) bıçaklı saldırısına uğradı. 3 yerinden bıçaklanan üvey baba hastaneye kaldırılırken olayla ilgili şahıs gözaltına alındı. Öte yandan üvey baba Mehmet Fatih A.'nın da(39) dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenildi.

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Olay, Kuşadası Camiatik Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih A.(39) evinde uyuduğu sırada üvey oğlu İlker D. (22) tarafından önce darp edildi daha sonra bacağından ve karnından bıçaklandı.

Olayı duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Üvey babasını 3 yerinden bıçaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Üvey baba da dolandırıcılık suçundan aranıyormuş

Üvey baba ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen üvey baba daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Bıçakla yaralanan Mehmet Fatih A.’nın hastanede yapılan GBT sorgusunda Konya Sulh Ceza Hakimliğince dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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