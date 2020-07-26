Elazığ'da 3,1 şiddetinde deprem! Kandilli duyurdu

ELAZIĞ'da gece saatlerinde 3,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 4,9 km derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

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Elazığ 3,1 şiddetinde depremle sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 02:45'te merkez üssü Elazığ olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.