BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Elazığ'da 3,1 şiddetinde deprem! Kandilli duyurdu

ELAZIĞ'da gece saatlerinde 3,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 4,9 km derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Abone ol

Elazığ 3,1 şiddetinde depremle sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 02:45'te merkez üssü Elazığ olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın parlamaya devam ediyor! Yükseliş sürecek mi?
Tüm babaları ilgilendiriyor Yargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı!
Atatürk'e lanet okumakla suçlanan Ali Erbaş'tan açıklama: Vefat edene dua edilir beddua değil
Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak sağ olarak bulundu
Portekiz'de koronavirüsü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi
Manisa'nın Turgutlu ilçeside otomobil ile motosiklet çarpıştı sürücünün bacağı koptu
ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de büyük panik! 126 fabrika işçisi zehirlendi hepsi hastaneye kaldırıldı
Midyedeki gizli tehlikeye dikkat!
Sarıyer'de eşini ısıran köpeği katletti
Cemre Ebüzziya Uraz Kaygılaroğlu aşkı patladı öpmeye doyamadı
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Hakem şiddetine 'dur' demek lazım
Ali Erbaş eşi Seher Erbaş kimdir yaşı kaç? Ali Erbaş ailesi ve çocukları
Yorumlar