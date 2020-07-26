Trabzon'da sokulan yaşlı adam öldü

TRABZON'da ölüm arı sokmasıyla geldi. Hasan Çepni isimli yaşlı adam fenalaşarak kaldırıldığı hastanede 72 yaşında hayata veda etti.

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Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Çamlıca mahallesinde Hasan Çepni fındıklıkta çayır biçerken arı sokması sonucu fenalaştı.

Çepni yakınlarının yardımı ile Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çepni, bugün Çamlıca mahallesinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.