Duygu Özaslan'dan olay video! '1 saattir banyodayım kusamıyorum'
Son dönemde sosyal medyada paylaştıkları ile gündem olan Duygu Özaslan, Klozetin başında kusmaya çalışırken yaşadıklarını anlatması olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde Duygu Özaslan'ın paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekmişti. Gündem olan karelerden sonra Özaslan, bulumia olduğunu itiraf etmişti. Ünlü fenomen ağlarken ve kusmaya çalışırken bir videosunu paylaşarak olay oldu.
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Ünlü Youtuber Duygu Özaslan kilolu haliyle yakalanınca gündeme bomba gibi düşmüştü. Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz karelerine yorum yağmıştı.
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Duygu Özaslan ise bunun üzerine Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı.
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Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.
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