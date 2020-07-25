Duygu Özaslan'dan olay video! '1 saattir banyodayım kusamıyorum'

Geçtiğimiz günlerde Duygu Özaslan'ın paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekmişti. Gündem olan karelerden sonra Özaslan, bulumia olduğunu itiraf etmişti. Ünlü fenomen ağlarken ve kusmaya çalışırken bir videosunu paylaşarak olay oldu.