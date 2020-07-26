Sakarya'da 17 yaşındaki gence güneş dokunuyor! Hastalığı yüzünden okulunu bıraktı

SAKARYA'da Savaş Piral'in 6 yıl önce yakalandığı hastalık hayatını alt üst etti. Tedavilerden sonuç gelmeyince Piral'in vücudu güneş ışığına hassasiyet göstermeye başladı. Hastalık yüzünden okulunu yarım bırakan genç sadece akşamları dışarı çıkabildiğini belirterek tedavi için yardım bekliyor.

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Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde 2 kardeşi ve annesiyle birlikte yaşayan Savaş Piral’ın hayatı, 6 yıl önce deri, eklemler, kan, böbrekler ve merkezi sinir sistemini etkileyen SLE teşhisi konulmasının ardından değişti.

Zamanla ilerleyen hastalığı için aldığı ilaçlar yeterli gelmeyince, vücudu güneş ışığına karşı hassasiyet geliştiren Piral, dışarı çıkamamaya başladı. Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Savaş Piral, bir an önce tedavi olup okuluna tekrar dönmek istiyor.

"Sadece akşamları dışarı çıkabiliyorum"

Tedavi olmak istediğini belirten Savaş Piral, "Annem hem annelik hem babalık yapıyor bana. Güneşe ve toza çıkamıyorum. Sürekli evdeyim. Sadece akşamları dışarı çıkabiliyorum, arkadaşlarımla sadece 5 dakika dışarı çıkabiliyorum. Tedavi olmak istiyorum, iyileşmek istiyorum. Okumak istiyorum, arkadaşlarımla birlikte gezmek istiyorum. Bu hastalığım yüzünden okulu da bırakmak zorunda kaldım, iyileşip geri dönerim dedim ama olmadı" dedi.

"Çocuğum gözümün önünde eriyor"

Eşinden ayrılan, bulaşıkçılık yaparak evinin geçimini sağlayan Naile Eker, "Oğlumun rahatsızlığı ciddi. Bir an önce tedavi olmasını ve yaşıtları gibi sağlığına kavuşmasını istiyorum. Güneşe çıkması, toza çıkması yasak. SLE hastalığı dışında boyunun uzaması durmuyor. Maalesef bunun için de tedavi olması gerekiyor. Yardım bekliyoruz. Çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyorum, günden güne çocuğum gözümün önünde eriyor ve elimden bir şey gelmiyor. Bu hastalık kanser gibi bir hastalık, iç organları çürütüyor ve ben Savaş’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum" diye konuştu.