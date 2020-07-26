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Bakan Selçuk duyurdu Çalışan annelere destek ödemesi yüzde 50 artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan milyonlarca kadını ilgilendiren son dakika duyurusu geldi. Bakan Selçuk çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı.

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Son dakika haberine göre Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı.

Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği bu yıl aylık 200 eurodan (1.596 TL), 300 euroya ( 2.394 TL) çıkarıldı.

Projeye ilişkin detayları paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır” sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler.” dedi.

"Amacımız aile-iş yaşam dengesini güçlendirmek'' 

Bakan Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirterek, Bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini de vurguladı.

Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 euro 2022 yılı için de 350 euro olacağının mesajını verdi.

Projeye www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılıyor.

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