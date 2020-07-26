Adana'da damat cinayetinde 3 kişi tutuklandı

ADANA'da belirtilene göre nişanlı olan Hüseyin Tunç (28) ile Büşra A. (15) arasında kısa giyinme nedeniyle çıkan tartışmada nişan bozuldu. Daha sonra ikiliden Hüseyin Tunç ile 15 yaşındaki kızın üvey babası arasında kavga çıktı. Kavgada üvey babanın Hüseyin Tunç'u öldürmesi olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

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Merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi 13077 Sokak içerisinde oturan birbirlerine komşu Hüseyin Tunç (28) ile Büşra A. (15) bir süre önce nişanlandı. Ancak ikili anlaşamayınca bir hafta önce ayrıldı. 23 Temmuz Perşembe günü gece Büşra A.’nın üvey babası Halil G. ve Hüseyin Tunç arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce üvey baba damat adayını vururken, olayla alakası olmayan 1 kişi de yaralandı. Hüseyin Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Halil G. ise gözaltına alındı

Akraba düğününe giderken 'açık giyinme' tartışması çıktı

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir süre önce Hüseyin Tunç’un akrabasının düğününe giderken Tunç’un nişanlısıyla açık giyindiği için tartıştığı bu nedenle de kız tarafının nişanı attığı öğrenildi.

Yeğenini darp ettiği için kavga çıktığı öğrenildi

Daha sonra da üvey babanın yeğeninin Hüseyin Tunç tarafından darp edilmesinden dolayı tartışma çıktığı bu tartışmanın daha sonra silahlı kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin Tunç’un öldürüldüğü saptandı. Polis kavgaya karışan üvey baba Halil G., yeğeni İbrahim G. ve kızın kardeşi M.E.A.'yı (16) gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.