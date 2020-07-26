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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler ülke geneline yayılıyor

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İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

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İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsiziliğin yüzde 20'yi aştığı İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya karşı düzenlenen sokak gösterileri tüm hızıyla sürüyor.

Başta Batı Kudüs ve Tel Aviv olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde göstericiler, Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldü.

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine Batı Kudüs’te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteride sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı atıldı.

Gösterinin yapılacağı caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Siyah ve kırmızı renkli bayraklar taşıyan göstericilerden bazıları, İsrail Başbakanı'nı kastederek "suç başbakanı" yazılı tişörtler giydi.

Az sayıda Netanyahu taraftarı da yine Başbakanlık konutu önünde İsrail Başbakanı'na destek vermek için gösteri düzenledi.

Polis, gerginlik yaşanmaması için iki grup arasına barikat kurdu.

Gösteriyi takip eden AA foto muhabirinin verdiği bilgiye göre, bir gösterici, Filistin bayrağı taşıdığı için İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Siyah Bayraklılar Hareketi'nin Perşembe günü Batı Kudüs'te düzenlediği gösteriye polis müdahale etmiş, 5 göstericiyi gözaltına almıştı.

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