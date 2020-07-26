Çalışan bir yıl içinde en fazla kaç gün fazla mesai yapabilir?

Çalışan kesimin en çok merak ettiği konularan biri olan fazla mesai sık sık araştırılan konulardan biri. Peki bir çalışan haftada en fazla kaç saat fazla mesai yapabilir, hangi çalışan fazla mesai yapamaz?

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Haftalık 45 saati aşan çalışmalara İş kanununun belirlediği çerçevede ve şartlarda fazla mesai denir. İş kanununa göre, işçinin çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olarak tespit edilmiştir. İş Kanunu'na baktığımızda 41. Maddede fazla çalışma süresi hakkında bilgi edinebiliriz. Buna göre kanunda, fazla çalışma yaptırılması her zaman mümkündür. Bu fazla mesainin ücreti %50 zamlı ödenir.

Neler fazla mesaiden sayılmaz: Haftada 45 saatin üzerindeki çalışmalar fazla mesai olmakla birlikte, denkleştirme uygulamasının olduğu hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Bir yılda en fazla ne kadar fazla mesai yapılır: İşçi bir yılda en fazla 270 saat fazla mesai yapabilir. Çünkü kanunda “toplam mesai süresinin yılda 270 saatten fazla olamaz” hükmü yer alır. Bu süreyi aşan çalışmalarda işveren işçisine fazla ücreti öder. Eğer ödeme yapılmazsa işçi bu hakkını savunabilir, arabuluculara başvurabilir. Fakat burada da işçiden fazla çalışmasının ispatı isteniyor.

Kimler fazla çalışma yapamaz: Bazı mesleklerdeki işçiler fazla çalışma yapamaz. Bu, kanunca yasaktır. Örnek vermek gerekirse, yer altı maden işlerinde işçilerin zorunlu ve olağanüstü fazla çalışma yapılması mümkün olabilirken normal fazla çalışma yapması yasak. Fazla Çalışma Yönetmeliğine göre, günde en çok 7,5 saat çalışılabilecek veya 7,5 saatten az çalışmayı gerektiren işlerde, gece çalışmalarında, maden ocakları işleri, kablo döşenmesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer veya su altında çalışılacak yerlerde fazla mesai yapılamaz.