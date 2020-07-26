Temel Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili iddiayı dile getirdi Nagehan Alçı tepki gösterdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Sözleşmesi'ne itiraz ederken "Bir kadın telefon açıyor, polis geliyor, durduk yere bir adamı alıyor" ifadesine Nagehan Alçı tepki gösterdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te canmlı yayınan "Gerçek Fikri Ne?" programına konuk oldu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Programda İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili bölümde tansiyon yükseldi. Sözleşmeye itiraz eden Karamollaoğlu, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili, "Cinsiyeti ortadan kaldırmak istiyor. Cinsiyeti nasıl ortadan kaldıracaksın? Erkek erkek, kadın kadındır" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nin kadına şiddeti artırdığı kanaati doğurduğunu belirten Karamollaoğlu, ailenin mutlaka korunması gerektiğinini söyledi.

Karamollaoğlu, devletin gerektiğinde ailelerin de temsilcileriyle uzlaşma komisyonu kurabileceğini olmazsa da ayrılabileceklerini ifade etti.

"Erkekler kadınları öldürüyor"

Araya giren Nagehan Alçı, "Ama olmuyor işte erkekler kadınları öldürüyor" diyerek itiraz etti.

Karamollaoğlu: Kanun önlemiyor

Karamollaoğlu ise "Ama bu kanun bunu önlüyor mu? Önlemiyor" dedi.

Alçı ise "En azından havayı değiştiriyor. Kadınlara şiddet görürlerse yarım saat içinde kapısına polis gelmesi güvencesi veriyor" diye yanıt verdi.

Karamollaoğlu: O da diyor ki "Sen bana bunu yaparsan ben de senin canına okurum" gidiyor

Karamollaoğlu, ise "Ama burada ters iddialar da var. Bir kadın telefon açıyor, polis geliyor, durduk yere bir adamı alıyor. Ailesinden koparıyor. O da diyor ki "Sen bana bunu yaparsan ben de senin canına okurum" gidiyor kadını öldürüyor." diye konuştu

Kadınlar mı suçlu oluyor

Alçı ise Karamollaoğlu'nun sözlerine şaşırarak "Yapmayın. Öldürülen kadınlar mı suçlu oluyor. " diyerek tepki gösterdi.