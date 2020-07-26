Antalya Kemer'de 4 yıldızlı oteli tahrayla bastılar dehşet anları görüntülendi

"Her defasında cesaretleniyorlar"

Saldırganların şu ana kadar adli bir yaptırıma maruz kalmadığını aktaran avukat Han, "Sadece, saldırganlardan 4'ü hakkında, kadın personelimize yaptıkları eylemden dolayı 1 ay uzaklaştırma kararı çıktı. Bu sayede bir haftadır otele de gelemiyorlar. Saldırganlar soruşturma süreçlerinden, her defasında cesaretlenerek çıktı. Suç işleme iradeleri pekişmiş şekilde hareketlerine devam ediyorlar. Burada müvekkil, pandemi sürecinde alınması gereken tüm tedbirleri alıp, oteli faaliyete sokmayı düşünürken, maalesef personelin ve müşterilerin can güvenliği açısından bu yıl açamayacak. Biz bu olayların Kemer, Antalya turizmine zarar vermemesini umuyoruz. Bu organize suç örgütleri her seferinde daha da cesaretlenip, kendilerini yargı üstü görüp faaliyetlerde bulunuyor. Umarım yargı ve devlet büyükleri de gerekenleri yapacaktır" diye konuştu.