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İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ve emniyet tarafından Hakkari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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