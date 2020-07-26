Barış Pınarı bölgesinde çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı girişimi daha önlendi. Milli Savunma Bakanlığı 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.